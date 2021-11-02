أغويرو يخضع للعلاج ويغيب ثلاثة أشهر

بات من المقرر غياب الأرجنتيني سرخيو أغويرو مهاجم فريق برشلونة الإسباني لمدة ثلاثة أشهر عن فريقه، وذلك لخضوعه للعلاج بعد احتمالات لتعرضه لمشكلة في القلب.

وتم استبدال أغويرو في مباراة برشلونة التي تعادل فيها مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 -1، وذلك بعدما عانى من مشكلة في الصدر.

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وتم نقل أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق ليخضع لفحوصات أخرى بحيث لن يكون جاهزا للمشاركة مع فريقه حتى فبراير المقبل على الأقل.

وذكر برشلونة في بيان له: سيرخيو أغويرو لاعب الفريق الأول خضع لتشخيص من جانب الطبيب جوسيب بروجادا.

وأضاف: لن يكون أغويرو متاحا للمشاركة مع الفريق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيتم تقييم مدى فعالية العلاج لتحديد موعد تعافيه.

وبدأ أغويرو مباراتين فقط كأساسي مع برشلونة منذ انضمامه إليه قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي والذي قضى معه عشرة أعوام.

وسيواجه برشلونة فريق دينامو كييف الأوكراني يوم الثلاثاء في مباراة هامة بالمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث بعد مرور ثلاث جولات.