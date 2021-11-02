.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أغويرو يخضع للعلاج ويغيب ثلاثة أشهر

  • الخط
أغويرو
لحظة إصابة أغويرو

أغويرو يخضع للعلاج ويغيب ثلاثة أشهر

برشلونة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

بات من المقرر غياب الأرجنتيني سرخيو أغويرو مهاجم فريق برشلونة الإسباني لمدة ثلاثة أشهر عن فريقه، وذلك لخضوعه للعلاج بعد احتمالات لتعرضه لمشكلة في القلب.

وتم استبدال أغويرو في مباراة برشلونة التي تعادل فيها مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 -1، وذلك بعدما عانى من مشكلة في الصدر.

وتم نقل أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق ليخضع لفحوصات أخرى بحيث لن يكون جاهزا للمشاركة مع فريقه حتى فبراير المقبل على الأقل.

وذكر برشلونة في بيان له: سيرخيو أغويرو لاعب الفريق الأول خضع لتشخيص من جانب الطبيب جوسيب بروجادا.

وأضاف: لن يكون أغويرو متاحا للمشاركة مع الفريق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيتم تقييم مدى فعالية العلاج لتحديد موعد تعافيه.

وبدأ أغويرو مباراتين فقط كأساسي مع برشلونة منذ انضمامه إليه قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي والذي قضى معه عشرة أعوام.

وسيواجه برشلونة فريق دينامو كييف الأوكراني يوم الثلاثاء في مباراة هامة بالمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث بعد مرور ثلاث جولات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالصور.. بيع أغلى صقر بالعالم في مزاد علني بليبيا بالصور.. بيع أغلى صقر بالعالم في مزاد علني بليبيا
جريمة بشعة تهز مصر.. ذبح زميله وتجول برأسه في الشارع جريمة بشعة تهز مصر.. ذبح زميله وتجول برأسه في الشارع
الأكثر قراءة
جريمة بشعة تهز مصر.. ذبح زميله وتجول برأسه في الشارع جريمة بشعة تهز مصر.. ذبح زميله وتجول برأسه في الشارع
فيديو جديد عن قرب للحظات قيام سفاح الإسماعيلية بذبح زميله والتجول برأسه فيديو جديد عن قرب للحظات قيام سفاح الإسماعيلية بذبح زميله والتجول برأسه
مصر.. مصر.. "مفاجأة" بواقعة تصوير الفتيات أثناء تبديل ملابسهن بمحل شهير
ميسي: أريد العودة إلى برشلونة ميسي: أريد العودة إلى برشلونة
لمن يعاني الأرق.. كوب واحد مساءً يساعدك على نوم عميق لمن يعاني الأرق.. كوب واحد مساءً يساعدك على نوم عميق
5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم 5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم
قبل أن تذهب
مواصفات محرك صواريخ أميركي تفوق سرعته الصوت 5 أضعاف
مواصفات محرك صواريخ أميركي تفوق سرعته الصوت 5 أضعاف
اكتشف المزيد