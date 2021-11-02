أنشيلوتي: هازارد يحتاج إلى الثقة

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن إيدن هازارد يحتاج إلى الثقة وهو مستعد للعودة إلى الفريق الأول، وذلك قبل مباراة الفريق في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد شاختار دونيتسك يوم الأربعاء.



وابتلي هازارد، الذي انضم من تشيلسي في يونيو 2019 مقابل 120 مليون يورو بالإصابات وتراجع المستوى في مدريد.



وأحرز اللاعب البلجيكي أربعة أهداف في 21 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي ولم يسجل أي هدف بعد هذا الموسم، وتألق البرازيليان الواعدان فينيسيوس جونيور (21 عاما) ورودريغو (20 عاما) بصورة أكبر مع كل مباراة.



ومع ذلك، حث أنشيلوتي هازارد على أن يحذو حذو المهاجم ماريانو دياز البالغ من العمر 28 عاما، والذي ظهر لأول مرة هذا الموسم خلال الفوز 2-1 على إلتشي في الدوري الإسباني يوم السبت، وكان حضوره مؤثرا وصنع الهدف الأول.



وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء قبل المباراة التي تقام باستاد سانتياغو برنابيو: أولئك الذين لا يلعبون يحتاجون إلى ثقة. انظر إلى ماريانو، كيف حصل أخيرا على فرصته وهو يستمتع بنفسه ويلعب بشكل جيد. هذا ما يحتاجه هازارد.



وقد يحصل هازارد على فرصته للتألق مع بطل أوروبا 13 مرة عقب تعرض رودريغو لإصابة طفيفة في الفوز على إلتشي. كما يتوقع أنشيلوتي عودة المهاجم الويلزي غاريث بيل قريبا.



وقال المدرب الإيطالي : رودريغو لديه مشكلة بسيطة. لن يكون متاحا غدا لكنه سيعود بعد التوقف الدولي، بيل تعرض لإصابة كبيرة وكان بحاجة إلى وقت للتعافي بشكل صحيح. سيستأنف التدريبات قبل مباراة السبت ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني وإذا كان منتخب ويلز يعتقد أنه مستعد للعب فهذا رائع.



وتابع: بالنسبة لنا سيكون من الجيد أن يلعب مع منتخب بلاده لأنه يمكن أن يحصل على لياقة المباريات بصورة أسرع.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ويتساوى في رصيد ست نقاط مع شريف المتصدر، ويتقدم الفريقان بنقطتين على إنتر ميلان.

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