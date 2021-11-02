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استبعاد ميسي من مباراة باريس ولايبزيغ

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لايبزيغ ميسي باريس
ميسي سجل هدفين في لقاء الذهاب

استبعاد ميسي من مباراة باريس ولايبزيغ

باريس - د ب أ

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استبعد ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة الفريق للمباراة المقررة أمام مضيفه لايبزيغ الألماني يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكشف نادي سان جيرمان عبر موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء عن قائمة من 21 لاعبا لمباراة الغد، وكان ميسي ضمن الغائبين عنها، موضحاً أن ميسي يعاني من مشكلة في أوتار الفخذ الأيسر وألم في الركبة.

وكذلك واصل سيرجيو راموس تدريباته المنفردة وسينضم إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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