الادعاء السويسري يتهم بلاتر وبلاتيني بالاحتيال

وجه الادعاء العام السويسري يوم الثلاثاء لائحة اتهام إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق سيب بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا" السابق ميشيل بلاتيني بشأن ترتيب غير قانوني لدفع مليوني فرنك سويسري.



وقال مكتب المدعي العام في بيان: يتهم مكتب المدعي العام جوزيف بلاتر بالاحتيال، بدلا من الاختلاس، في بديل آخر لسوء الإدارة الإجرامية، وكذلك يتهمه بتزوير وثيقة.



وزاد: ميشيل بلاتيني متهم بالاحتيال، بدلا من المشاركة في الاختلاس، في بديل آخر للمشاركة في سوء الإدارة الإجرامية، بالإضافة إلى تزوير وثيقة.

مادة اعلانية