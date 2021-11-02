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العين يعزز صدارته للدوري الإماراتي بنقاط الظفرة

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العين الظفرة كايو
كايو لاعب العين يحاول الحفاظ على الكرة خلال المباراة

العين يعزز صدارته للدوري الإماراتي بنقاط الظفرة

العربية.نت

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عزز العين صدارته للدوري الإماراتي لكرة القدم بفوزه على ضيفه الظفرة بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل شباب الأهلي دبي مع مضيفه اتحاد كلباء سلبيا.

ويدين العين بالفضل في هذا الفوز للاعبه سفيان رحيمي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.

ورفع العين رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الظفرة عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين شباب الأهلي دبي ومضيفه اتحاد كلباء.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني كما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

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