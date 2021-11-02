انضمام إبراهيموفيتش إلى تشكيلة منتخب السويد

انضم مهاجم ميلان المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى تشكيلة السويد لخوض آخر مباراتين لها بتصفيات كأس العالم لكرة القدم خارج أرضها أمام جورجيا وإسبانيا بعد تعافيه من الإصابة.



وغاب إبراهيموفيتش (40 عاما)، الذي سجل هدفين في آخر ثلاث مباريات بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، عن بطولة أوروبا 2020 بسبب إصابة بالركبة، ورغم الاستدعاء لآخر تشكيلة لمدرب السويد يان أندرسون اضطر للانسحاب لمواصلة التعافي.



وعاد إلى صفوف السويد متصدرة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من ست مباريات بفارق نقطتين عن إسبانيا. ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى النهائيات في قطر العام المقبل بينما ينتقل أصحاب المركز الثاني إلى ملحق.



وقال أندرسون في بيان: لدي تطلعات كبيرة في أنه سيتمكن من مساعدتنا. تواصلنا كثيرا وهو حريص جدا على الانضمام للمنتخب الوطني، ومن الجيد لنا بالطبع أن نحظى بلاعب بارع مثله وبكل ما يملكه من خبرة في مثل هذا الموقف الحساس.



وتلعب السويد ضد جورجيا في باتومي يوم 11 نوفمبر قبل مواجهة إسبانيا في ختام المجموعة في إشبيلية بعد ثلاثة أيام.

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