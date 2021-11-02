دورتموند يسعى للثأر من رباعية أياكس

يسعى فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم للثأر من خسارته برباعية نظيفة أمام أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا عندما يلتقيان يوم الأربعاء مرة أخرى.

وقال ماتس هوميلز مدافع الفريق للصحفيين يوم الثلاثاء: متأكد للغاية من أننا سنظهر وجها مختلفا للغاية.

مادة اعلانية

وأضاف: نريد أن نلعب بشكل أفضل مما ظهرنا به في مباراة الدور الأول، وهنا في ملعبنا نريد أن نلعب كأننا نريد الفوز منذ بداية اللقاء.

وكان المدرب ماركوس روز قد أدلى بتصريح مشابه، حيث قال :يجب أن نلعب كرة قدم بشكل أفضل وأكثر شجاعة عما قدمنا في أمستردام. بمجرد حصولنا على الكرة لن يتمكنوا من إيذاءنا.

وأكد :كنا قلقين ومنزعجين من مباراة الدور الأول. بعد انتصاراتنا الأخيرة، ينبغي أن ندخل مباراة الغد بثقة أكبر، في إشارة منه للانتصارات الثلاثة التي حققها الفريق محليا منذ الخسارة في أمستردام.

ومازال دورتموند لديه بعض المشاكل بسبب الإصابات حيث يعد إرلينغ هالاند أبرز الغائبين عن الفريق.

ويتصدر أياكس المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، ويمكنه أن يحجز مقعده في الأدوار الإقصائية إذا فاز على دورتموند، الذي لديه ست نقاط ولا يحتمل خسارة أي نقاط أخرى.