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غوارديولا: مباراة كلوب بروج أهم من مانشستر يونايتد

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غوارديولا
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

غوارديولا: مباراة كلوب بروج أهم من مانشستر يونايتد

لندن - رويترز

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أكد جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن مباراة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي يوم الأربعاء أكثر أهمية من مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد المقرر إقامتها السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر سيتي يأمل في الاقتراب خطوة من الأدوار الاقصائية للبطولة الأوروبية حينما يستضيف بطل بلجيكا على ملعب الاتحاد.

وفاز مانشستر سيتي 5 - 1 عندما التقى الفريقان قبل اسبوعين، ولكن المدرب جوارديولا لا يعتبر أن فوز فريقه مضمونا قبل مباراة الإياب.

وقال غوارديولا :أعتقد أن هذه المباراة أكثر أهمية من مباراة مانشستر يونايتد.

وأضاف :هذه المباراة تعطينا فرصة مذهلة للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. في الدوري الممتاز هناك العديد من المباريات، في دوري أبطال هناك ست مباريات فقط، ولا توجد مباريات كثيرة متبقية.

وأكد :مباريات الجولة الثالثة والرابعة أكثر أهمية. متأكد للغاية أنهم سيعدلون الأشياء لمعاقبتنا.علينا أن نتكيف لنصبح أفضل. ستكون مباراة مختلفة تماما.

وخسر مانشستر سيتي بشكل مفاجئ أمام كريستال بالاس في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي ولكن غوارديولا يبقى سعيدا بالأداء الذي قدمه فريقه في الأسابيع الأخيرة.

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