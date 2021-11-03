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روما يدين عنصرية جماهيره تجاه ثنائي ميلان

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كيسي
جماهير روما وجهت هتافات عنصرية تجاه كيسي وزميله إبراهيموفيتش

روما يدين عنصرية جماهيره تجاه ثنائي ميلان

روما - رويترز

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أكد روما أنه لن يتساهل إطلاقا مع العنصرية بعد توجيه جماهيره إساءات إلى لاعبي ميلان خلال مباراة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ما تسبب في إغلاق جزء من مدرجاته في الاستاد الأولمبي مع وقف التنفيذ.

وأصدرت رابطة الدوري الإيطالي بيانا يوم الثلاثاء لإدانة الهتافات العنصرية ضد ثنائي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش وفرانك كيسي خلال خسارة روما 2-1 يوم الأحد.

وأدين المدرج الجنوبي، مقر روابط التشجيع المتعصبة، باستقبال المشجعين الذين استهدفوا اللاعبين وقررت الرابطة إغلاق المدرج لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ والتهديد بتطبيق العقوبة إذا تكررت التصرفات في غضون عام.

وقال روما في بيان: لا تساهل مع العنصرية بأي شكل في النادي، وخلال سنوات عديدة التزم روما بشدة بالتصدي للعنصرية وكل أشكال التمييز وستواصل مؤسستنا بذل كل جهد ممكن لإحراز تغيير إيجابي.

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