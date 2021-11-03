رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد من السقوط أمام أتالانتا

ارتدى البرتغالي كريستيانو رونالدو ثوب البطل مجددا وسجل هدفين لينقذ فريقه مانشستر يونايتد من كمين مضيفه أتالانتا الإيطالي ويقوده للتعادل 2 - 2 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لدوري الأبطال الأوروبي، والتي شهدت أيضا فوز فياريال الإسباني على يانغ بويز الإسباني 2 - صفر.

وحرم رونالدو فريق أتالانتا من التقدم خطوة مهمة على طريق التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) بالمسابقة التي يخوضها الفريق الإيطالي للمرة الثالثة فقط.

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ورفع أتالانتا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث في المجموعة وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى سبع نقاط وتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف فياريال.

في مدينة بيرغامو الإطالية، قدم أتالانتا عرضا قويا من الناحية الخططية وشكل هجوم الفريق بقيادة دوفان زاباتا خطورة كبيرة على مرمى مانشستر وكان الفريق في طريقه لحسم اللقاء لصالحه لكن رونالدو هز الشباك مرتين في الوقت بدل الضائع للشوطين الأول والثاني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث بادر أتالانتا بهدف سجله جوسيب إلشيتش في الدقيقة 12 وتعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، سجل دوفان زاباتا هدف التقدم لأتالانتا في الدقيقة 56 فيما سجل رونالدو هدف التعادل مجددا في الدقيقة الأولى أيضا من الوقت بدل الضائع للمباراة رافعا رصيده إلى خمسة أهداف مع الفريق في أربع مباريات بدور المجموعات للبطولة هذا الموسم.

وكان أتالانتا اجتاز دور المجموعات في كل من مشاركتيه السابقتين بدوري أبطال أوروبا، ويأمل الفريق في تكرار نفس الإنجاز بالموسم الحالي.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، فاز فياريال على يانج بويز بهدفين نظيفين سجلهما إيتيان كابوي وأرنوت غرونفيلد الدقيقتين 36 و89 ليتجمد رصيد يانغ بويز عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير بالمجموعة.