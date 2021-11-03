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ريال مدريد يهزم شاختار.. وبنزيمة يسجل الهدف الـ 1000

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بنزيمة
بنزيمة لحظة تسجيل هدفه الثاني

ريال مدريد يهزم شاختار.. وبنزيمة يسجل الهدف الـ 1000

مدريد - د ب أ

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قاد الفرنسي كريم بنزيمة، فريقه ريال مدريد، للفوز على شاختار دونتيسك الأوكراني 2 -1 ، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت المباراة تسجيل ريال مدريد للهدف رقم 1000 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

وسجل بنزيمة الهدف التاريخي لريال مدريد في الدقيقة 14، قبل أن يدرك فيرناندو التعادل في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 61 عاد بنزيمة ليسجل الهدف الثاني له والثاني لريال مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد شاختار دونتيسك الأوكراني عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير، حيث اقترب من وداع المسابقة في حال فوز شيريف تيراسبول المولودوفي على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي تقام في نفس المجموعة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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