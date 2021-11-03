.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مدرب أتالانتا يسخر من "مشكلة" يونايتد ورونالدو

  • الخط
رونالدو غاسبيريني
غاسبيريني محيياً رونالدو عقب نهاية المباراة

مدرب أتالانتا يسخر من "مشكلة" يونايتد ورونالدو

بيرغامو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أنقذ كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد من الخسارة أمام أتالانتا يوم الثلاثاء، بهدف رائع في الوقت بدل الضائع، وضحك جيان بييرو غاسبريني مدرب الفريق الإيطالي مما يردده البعض بأن اللاعب البالغ عمره 36 عاما هو السبب في عدم ثبات أداء ناديه.

وقال غاسبريني: وصل الحال بأن يقول البعض إنه يمثل مشكلة. تخيل رونالدو يمثل مشكلة! هو لا يسدد خارج المرمى أبدا، بل نصف محاولاته تسفر عن أهداف والنصف الآخر يتم إنقاذه.

وسجل رونالدو في كل المباريات الأربع ليونايتد في المجموعة السادسة بدوري الأبطال، ورفع رصيده إلى خمسة أهداف بعدما هز شباك أتالانتا مرتين في التعادل 2-2 في يرغامو، كما أحرز أربعة أهداف في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدرك رونالدو التعادل ليونايتد قبل الاستراحة بتسديدة متقنة من داخل المنطقة، قبل أن يسجل هدفه الثاني ببراعة من حافة المنطقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد تغيير اسمها.. معركة قانونية تنتظر فيسبوك بتهمة سرقة بعد تغيير اسمها.. معركة قانونية تنتظر فيسبوك بتهمة سرقة "ميتا"
مأساة فيلم أليك بالدوين.. الممثل الهوليوودي مأساة فيلم أليك بالدوين.. الممثل الهوليوودي "اقرأوا هذا"
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد