مدرب أتالانتا يسخر من "مشكلة" يونايتد ورونالدو

أنقذ كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد من الخسارة أمام أتالانتا يوم الثلاثاء، بهدف رائع في الوقت بدل الضائع، وضحك جيان بييرو غاسبريني مدرب الفريق الإيطالي مما يردده البعض بأن اللاعب البالغ عمره 36 عاما هو السبب في عدم ثبات أداء ناديه.



وقال غاسبريني: وصل الحال بأن يقول البعض إنه يمثل مشكلة. تخيل رونالدو يمثل مشكلة! هو لا يسدد خارج المرمى أبدا، بل نصف محاولاته تسفر عن أهداف والنصف الآخر يتم إنقاذه.

وسجل رونالدو في كل المباريات الأربع ليونايتد في المجموعة السادسة بدوري الأبطال، ورفع رصيده إلى خمسة أهداف بعدما هز شباك أتالانتا مرتين في التعادل 2-2 في يرغامو، كما أحرز أربعة أهداف في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وأدرك رونالدو التعادل ليونايتد قبل الاستراحة بتسديدة متقنة من داخل المنطقة، قبل أن يسجل هدفه الثاني ببراعة من حافة المنطقة.