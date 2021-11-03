مدرب برشلونة لا يعرف أين سيكون يوم السبت المقبل

لا يعرف سيرجي بارخوان المدرب المؤقت لنادي برشلونة مستقبله مع النادي الكتالوني عقب الفوز على ملعب دينامو كييف الأوكراني بهدف دون رد مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وأنعش برشلونة آمال التأهل لدور الستة عشر لدوري الأبطال بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي.

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وتحوم الشكوك حول استمرار بارخوان مع برشلونة بعد توليه المسؤولية بشكل مؤقت عقب إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، إذ تشير التقارير الصحافية إلى اتجاه النادي الكتالوني للتعاقد مع نجمه السابق تشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني.

وقال بارخوان: تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة عن مدى أهمية اللقاء بالنسبة للنادي، الكثير من اللاعبين تفهموا الأمر، وعلى المستوى الشخصي، فحقيقة أنني أتواجد هنا ممثلا للنادي الذي أعطاني كل شيء، أمر مذهل، اللاعبون يدركون المكانة التي يتواجدون بها، فكل يوم تفشل خلاله في تحقيق الفوز تدخل في تساؤلات حول ما يمكنك فعله.

وتابع: الأمر يتعلق بالعمل، وحينما تتغير الديناميكية علينا أن نستغل الأمر لصالحنا، علينا أن ننظر إلى ما حققناه وأن نؤدي بشكل أفضل.

وأشار: لا يمكنني التفكير فيما إذا كنت سأتواجد هنا غدا، أريد مساعدة النادي وأريد أن أواصل ما أقوم به، لا يوجد أدنى شك في ذلك.



وختم بارخوان بالقول: لقد فزنا ، علينا أن نستمتع بأنفسنا بعض الشيء، لا أعرف ما إذا كنت سأنهي الأسبوع في فيغو أم في ملعب يوهان كرويف.