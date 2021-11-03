ميلان يتعادل مع بورتو ويحصد النقطة الأولى

حصد ميلان أول نقطة له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بتعادله 1-1 مع بورتو باستاد سان سيرو يوم الأربعاء، لكن النتيجة تركت بطل أوروبا سبع مرات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البطولة.



وهز لويس دياز الشباك في الدقيقة السادسة ليضع بورتو في المقدمة وهيمن الفريق البرتغالي على اللعب أمام ميلان البعيد عن مستواه.



وعادل ميلان النتيجة بفضل هدف عكسي سجله شانسل مبيمبا لاعب بورتو بالخطأ في مرماه بعد الاستراحة وأُلغي هدف سجله زلاتان إبراهيموفيتش بداعي التسلل مع بحث الفريق الإيطالي عن هدف الانتصار.



وقفز بورتو إلى المركز الثاني برصيد خمس نقاط، متقدما بأربع نقاط على ميلان متذيل الترتيب.



ويلتقي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بأربع نقاط مع ليفربول الذي يملك تسع نقاط في استاد أنفيلد في وقت لاحق يوم الأربعاء.



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