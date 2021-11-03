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وكيله: صفقة انتقال هالاند قد تكلف 300 مليون يورو

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هالاند
هالاند يرتبط مع دورتموند بعقد يمتد حتى 2024

وكيله: صفقة انتقال هالاند قد تكلف 300 مليون يورو

دورتموند - د ب أ

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أكد الألماني فولكر ستروث وكيل أعمال إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند أن صفقة بيع مهاجم المنتخب النرويجي قد تصل إلى 300 مليون يورو.

وقال وكيل أعمال هالاند لمجلة "سبورت بيلد" الأسبوعية يوم الأربعاء إن هذه المبالغ الطائلة ستعني رحيل القناص النرويجي البالغ من العمر 21 عاما في العام المقبل وعدم استمراره في الدوري الألماني.

وأضاف: أعتقد أن صفقة الانتقال ستتم في 2022، هالاند لديه شرط جزائي في عقده، والحزمة الكاملة متضمنة الراتب لمدة خمسة أعوام وعمولة الوكيل على الأرجح ستتراوح بين 250 إلى 300 مليون يورو.

وتعتبر صفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2017 هي الأغلى على مستوى العالم حتى الآن، حيث بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وانتقل هالاند الذي يعاني حاليا من الإصابة، إلى دورتموند في مطلع عام 2020 قادما من ريد بول سالزبورغ، ويمتد عقده مع الفريق الألماني حتى 2024.

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