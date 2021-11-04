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إزالة اسم فيدال من ملعب كرة قدم في تشيلي

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واجهة الملعب قبل إزالة الاسم

إزالة اسم فيدال من ملعب كرة قدم في تشيلي

سانتياغو - رويترز

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أزال مسؤولون محليون اسم أرتورو فيدال لاعب وسط تشيلي من على ملعب كرة قدم في المنطقة التي ولد فيها مما أدى إلى رد فعل غاضب من اللاعب.

وقال رئيس بلدية سان خواكين إن القرار بإزالة اسم فيدال يعود إلى "سوء فهم" بشأن تمويل اللاعب بناء الاستاد.

وأشار فيدال إلى أنه طلب إزالة اسمه بسبب نزاع عدم السماح بدخول اللاعبين الشبان إلى الملعب.

وأبلغ كريستوبال لابرا رئيس البلدية موقع ردجول التشيلي "تمويل بناء الاستاد كان من الحكومة المحلية. لهذا السبب قررنا إزالة الاسم وتركه تحت اسم سان خواكين".

لكن فيدال، لاعب يوفنتوس وبرشلونة وبايرن ميونخ السابق وإنتر ميلان الحالي، قال إنه طلب من المسؤولين إزالة اسمه.

وأضاف في حسابه في انستغرام "لدينا مشروع مدارس كرة القدم لتطوير اللاعبين الشبان ولم نتلق إجابة من الملعب لذا كنت غاضبا.

هذا ظلم لأنني سمحت بوجود اسمي دون أي مقابل وكان يجب عليهم السماح للشبان لممارسة الرياضة مثلما اعتدت".

ووضع فيدال حجر أساس الملعب في 2012 وحضر افتتاحه في 2016 عندما قاد تشيلي للقبها الثاني في عامين في كأس كوبا أمريكا.

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