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إنتر يعزز حظوظه بثلاثية في شباك شيريف

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من لقاء إنتر وشيريف

إنتر يعزز حظوظه بثلاثية في شباك شيريف

ميلان - د ب أ

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عزز إنتر ميلان الإيطالي حظوظه في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه شيريف تيراسبول المولودوفي 3 - 1، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد الإسباني متصدر الترتيب، والذي فاز في وقت سابق من اليوم الأربعاء على شاختارد دونتيسك الأوكراني 2 - 1.

على الجانب الأخرـ تجمد رصيد شيريف عند ست نقاط في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن شاختار دونتيسك الأوكراني متذيل الترتيب، والذي تسببت خسارة شيريف في تأجيل خروجه من البطولة

وتقدم إنتر عن طريق الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 54، قبل أن يضيف ميلان سكرينيار الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 82 سجل التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثالث لإنتر، قبل أن يقلص أداما ترواري الفارق لشيريف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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