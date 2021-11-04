بعد عودته من غياب طويل.. الإصابة تبعد ديمبلي مجدداً

أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم يوم الخميس أن جناحه الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي أصيب مجدداً بعد يومين من أول مشاركة له مع الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما غاب لفترة 5 أشهر بسبب الإصابة.

وتعرض ديمبلي لإصابة في فخذه الأيسر خلال مباراة فوز النادي الكاتالوني على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 1-صفر الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من المسابقة القارية الأم.

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ودفع المدرب الموقت لبرشلونة سيرجي بارجوان الذي حلّ بدلاً من الهولندي رونالد كومان المقال من منصبه بسبب تردي النتائج، في الدقيقة 65 بدلاً من غافي.

وتُلاحق لعنة الإصابات اللاعب البالغ 24 عامًا منذ وصوله إلى ملعب "كامب نو" في عام 2017 في صفقة قدرت قيمتها بـ 105 ملايين يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو مكافآت.

وأفاد برشلونة الذي يبحث عن مدرب جديد في شخص لاعبه القديم تشافي هرنانديز مدرب السدَ القطري حالياً، بأن ديمبلي سيغيب عن المباراة أمام المضيف سلتا فيغو السبت ضمن منافسات المرحلة الـ13، من دون تقديم تعليمات إضافية حول مدة غيابه.