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بعد قرابة عام من الغياب.. رودريغيز يستدعى لقائمة كولومبيا

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نجم إيفرتون السابق والريان القطري الحالي

بعد قرابة عام من الغياب.. رودريغيز يستدعى لقائمة كولومبيا

برلين - د ب أ

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تلقى خاميس رودريغيز النجم الجديد لنادي الريان القطري دعوة للانضمام لصفوف منتخب كولومبيا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 12 شهرا.

ورحل النجم السابق لريال مدريد الإسباني عن إيفرتون الإنجليزي من أجل الانضمام إلى الريان في سبتمبر الماضي.

وكان رودريغيز هو هداف مونديال البرازيل 2014 وظل أساسيا منذ ذلك الحين في المنتخب، ولكنه عاني من تكرار الإصابات خلال وجوده في إيفرتون مما أبعده عن صفوف منتخب كولومبيا في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في الصيف الماضي.

وبعد خروج رودريغيز من حسابات رافاييل بينيتيز مدرب إيفرتون وعدم مشاركته في أي مباراة مع الفريق هذا الموسم قبل انتقاله إلى الريان، فضل رينالدو رويدا مدرب منتخب كولومبيا استبعاده من مباريات الفريق في سبتمبر الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وبعد تسجيل هدفه الأول بقميص الريان خلال الفوز على السيلية 4 - 2 نهاية الشهر الماضي، تلقى رودريغيز دعوة انضمام للمنتخب الكولومبي خلال المواجهتين أمام البرازيل وباراغواي، علما بأن أخر مشاركة له بقميص منتخب بلاده تعود إلى 30 نوفمبر 2020 خلال الخسارة أمام الإكوادور 1 - 6.

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