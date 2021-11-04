رغم التأهل المبكر إلى ثمن النهائي.. مدرب أياكس ينتقد الفريق

انتقد إيريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام أداء فريقه رغم فوزه وحصوله على العلامة الكاملة في دور المجموعات وتأهله لدور 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قائلا إن الفريق ارتكب العديد من الأخطاء التي كان من الممكن أن تكلفه غاليا.

وفي الجولة الرابعة من دور المجموعات فاز أياكس خارج ملعبه 3-1 على 10 لاعبين من بروسيا دورتموند ليحجز مكانه في أولى مراحل خروج المغلوب بعد نجاحه في التفوق على الفريق الألماني الذي لعب منقوصا من أحد لاعبيه طوال أكثر من ساعة كاملة في المواجهة التي أقيمت ضمن المجموعة الثالثة.

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لكن المدرب تن هاغ تحدث عن أخطاء كان من الممكن أن تكلف فريقه خسارة المباراة قبل ان يتماسك ويستبسل ويحرز ثلاثة أهداف في أخر 19 دقيقة ويحصد النقاط كاملة.

وقال مدرب أياكس في تصريحات تلفزيونية "في الشوط الأول ارتكبنا أخطاء كبيرة ومنحنا المنافس قوة في الهجمات المرتدة. دورتموند لديه لاعبون كبار ولديه فريق كبير وهو قوي في الهجمات المرتدة.. واضطررنا لبذل جهود كبيرة في العودة للخلف".

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها أياكس في أول أربع جولات في دور المجموعات في دوري الأبطال بعدما تفوق على أفضل سجل له في البطولة في موسم 1995-1996 عندما فاز في أول ثلاث جولات.

وأضاف المدرب تن هاغ "هذا يثبت أننا نقدم أداء جيدا. يمكننا تقديم أداء كبير وأحيانا أيضا اللعب بصورة سيئة مثلما حدث في الشوط الأول أمام دورتموند. لكننا أظهرنا تميزا ومرونة وحافظنا على هدوئنا المعنوي".