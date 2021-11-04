ساوثغيت يستبعد سانشو ويضم راشفورد

غاب جيدون سانشو جناح مانشستر يونايتد عن تشكيلة إنجلترا التي ستواجه ألبانيا وسان مارينو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الشهر الحالي، بينما استدعى المدرب جاريث ساوثجيت ماركوس راشفورد وجود بلينغهام إلى تشكيلة أعلنها يوم الخميس وضمت 25 لاعبا.



واستبعد ساوثغيت أيضا كيران تريبيير وجيسي لينغارد، لكنه ضم ظهيري الجنب ريس جيمس وترينت ألكسندر أرنولد بعد غيابهما عن المعسكر الأخير للإصابة.



وقال ساوثغيت: افتقدنا بعض اللاعبين في المعسكر الأخير مما يعني انضمام لاعبين اخرين واتخاذ المزيد من القرارات. هناك أيضا لاعبين شبان يلعبون بشكل جيد. حافظنا على قدر مناسب من الاتساق مع المجموعة التي كانت معنا خلال الصيف. لقد قدموا أداء جيدا، لكن يوجد لاعبون أيضا يدفعون هذه المجموعة بقوة كبيرة.



وتقلصت مشاركة سانشو، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد من بروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الأخيرة، في أولد ترافورد وخاض 12 مباراة في كافة المسابقات وكثيرا ما يشارك كبديل.



ولم ينضم أيضا ميسون غرينوود زميل سانشو في يونايتد رغم تألقه وتسجيله أربعة أهداف مع فريق المدرب أولي جونار سولشاير.



وأضاف ساوثغيت عن غرينوود: شعر هو وعائلته أنهم بحاجة للوقت وبما أنه لاعب شاب يجب أن نتحلى بالوعي والإدراك، لكنه لاعب نعتقد أن له مستقبل كبير معنا.



وتتصدر إنجلترا المجموعة التاسعة برصيد 20 نقطة من ثماني مباريات، وتتقدم بفارق ثلاث نقاط عن بولندا. وتستضيف ألبانيا في 12 نوفمبر الحالي قبل أن تواجه سان مارينو خارج أرضها بعدها بثلاثة أيام.





وفيما يلي التشكيلة:



حراس المرمى: سام جونستون (وست بروميتش ألبيون) جوردان بيكفورد (إيفرتون) آرون رامسديل (أرسنال).



مدافعون: ترينت ألكسندر-أرنولد(ليفربول) بن تشيلويل (تشيلسي) كونور كودي (ولفرهامبتون واندرارز) ريس جيمس (تشيلسي) هاري ماغواير (مانشستر يونايتد) تايرون مينغس (أستون فيلا) لوك شو (مانشستر يونايتد) جون ستونز (مانشستر سيتي) كايل ووكر (مانشستر سيتي).



لاعبو الوسط: جود بلينغهام (بروسيا دورتموند) جوردان هندرسون (ليفربول) ميسون ماونت (تشيلسي) كالفن فيليبس (ليدز يونايتد) ديكلان رايس (وست هام يونايتد) جيمس وارد براوس (ساوثامبتون).



مهاجمون: تامي أبراهام (روما) فيل فودن (مانشستر سيتي) جاك غريليش (مانشستر سيتي) هاري كين (توتنهام هوتسبير) بوكايو ساكا (أرسنال) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).

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