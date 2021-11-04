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غوارديولا: تركيزنا على أهم مباراة

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المدرب الإسباني

غوارديولا: تركيزنا على أهم مباراة

مانشستر - د ب أ

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نقل جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ، تركيزه على مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد المقرر إقامتها يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب فوز فريقه على كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن حقق مانشستر سيتي الفوز 5 - 1 على الفريق البلجيكي قبل اسبوعين، فاز سيتي على بروج مرة أخرى أمس الأربعاء 4 - 1 على ملعب الاتحاد ليتصدر المجموعة الأولى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا، أن هذا الفوز جعل مانشستر سيتي، وصيف النسخة الماضية، بحاجة لنقطة واحدة للتأهل لدور الـ16.

وبعد الخسارة المفاجئة أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، يتوجه بطل الدوري الإنجليزي إلى ملعب أولد ترافورد يوم السبت ولديه شجاعة كبيرة.

وقال غوارديولا إن الناس كانوا ينتقدونني لأنني قلت أن مباراة اليوم أكثر أهمية من مانشستر يونايتد. وأضاف :" ولكن حاليا فإن أهم مباراة على الإطلاق هي مباراة مانشستر يونايتد".

وعند سؤاله عما إذا كان قلقا بشأن الوقت القصير قبل مواجهة مانشستر يونايتد التي تقام ظهر السبت، قال غوارديولا :" لا. إذا كانت المباراة ستقام غدا، سنلعب غدا".

وأضاف :"الجدول هو الجدول، في بعض الأحيان نلعب الثلاثاء، وأحيانا الجمعة. في بعض الاحيان نلعب في الساعة 12.30 ظهرا وفي بعض الأحيان 5.30 عصرا. متأكد من أن مباراتنا المقبلة ستكون الساعة 12.30 يوم السبت على ملعب أولدترافورد.

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