كلوب يشرح أسباب استبدال ماني أمام أتلتيكو

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه اتخذ وعلى مضض قرار استبدال مهاجمه السنغالي الدولي ساديو ماني خلال فوز فريقه 2-صفر الليلة الماضية على أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خوفا من طرده بعد حصوله على بطاقة صفراء.

وأحرز ديوغو جوتا الهدف الأول للنادي الانجليزي وأضاف ماني الهدف الثاني خلال الشوط الأول قبل أن يلعب المنافس الإسباني بعشرة لاعبين بسبب طرد المدافع فيليبي لعرقلته ماني الذي سبق له الحصول على بطاقة صفراء بعد مشادة مع أنخيل كوريا.

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وعن قرار استبدال ماني قال كلوب بعد المباراة "ربما توقع الجميع هذا القرار ورأيت أنا أنه القرار المناسب الذي يتعين علي اتخاذه، لم أكن أرغب مطلقا في اتخاذ القرار لأن ساديو قدم مباراة هائلة".

وأشار كلوب إلى أنه كان يخشى من سعي لاعبي الفريق المنافس للعمل على طرد ماني حتى يتساوى الفريقان في النقص العددي.

بهذا الفوز يضمن ليفربول متصدر المجموعة الثانية التأهل لدور 16 في دوري الأبطال قبل أخر جولتين من دور المجموعات. وفي الدوري الممتاز سيلتقي ليفربول مع وست هام يونايتد الأحد القادم.