لايبزيغ يخطف التعادل من باريس سان جيرمان

أحرز جورجينيو فينالدم أول هدفين له مع باريس سان جيرمان لكن مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ خطف التعادل 2-2 بفضل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع في المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.



وهز لاعب الوسط الهولندي، الذي عانى هذا الموسم منذ انضمامه قادما من ليفربول، الشباك في الدقيقة 21 وأضاف هدفا آخر بضربة رأس قبل ست دقائق من الاستراحة.



وكان لايبزيغ، الذي بلغ الدور قبل النهائي في 2020، تقدم عبر كريستوفر نكونكو بعد ثماني دقائق وأهدر أندريه سيلفا فرصة تعزيز تفوقه عندما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 12.



لكن البديل دومينيك سوبوسلاي أدرك التعادل من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحصد الفريق الألماني أول نقطة له في المجموعة غير أنه ودع البطولة.



ويحتل باريس سان جيرمان، الذي غاب عنه ليونيل ميسي للإصابة، المركز الثاني بثماني نقاط متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي.



ويأتي كلوب بروج في المركز الثالث بأربع نقاط.



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