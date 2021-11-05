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أرتيتا يستعد لمباراته رقم 100 مع أرسنال

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أرتيتا
أرتيتا مدرب أرسنال

أرتيتا يستعد لمباراته رقم 100 مع أرسنال

لندن - رويترز

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قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، إنه يشعر بالتميز بينما يستعد لقيادة الفريق في المباراة رقم 100 بعد غد الأحد في مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه أكد أنه لا يزال أمامه الكثير من العمل على رأس الجهاز الفني للنادي اللندني.

وتولى أرتيتا تدريب أرسنال خلفا لمواطنه أوناي إيمري في ديسمبر 2019 وسريعا أحيا آمال الفريق وقاده للفوز بكأس الاتحاد الانجليزي في نفس الموسم.

لكنه أيضا واجه عثرات في الموسم الماضي عندما فشل فريقه في التأهل لأي بطولة أوروبية لأول مرة منذ 25 عاما بعد احتلاله المركز الثامن في نهاية الموسم.

وقال أرتيتا للصحافيين يوم الجمعة: رحلة سريعة رائعة. حدثت أمور كثيرة ليس فقط على مستوى نادي كرة القدم بل في شتى أنحاء العالم. وهذا بالتأكيد كان له تأثير على كل شيء قمنا به خلال العامين الأخيرين.

وأضاف أرتيتا: أشعر بالتميز لوجودي في هذا المكان وأنا حقا استمتع بهذه الفرصة وهذا التحدي الذي ينتظرنا.

وبعد بداية سيئة للغاية للموسم الحالي خسر خلالها أول ثلاث جولات تراجع أرسنال إلى المركز الأخير في قائمة فرق البطولة قبل أن يستجمع قواه ويتقدم للمركز السادس بعد أول 10 جولات.

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