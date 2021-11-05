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أستراليا تستدعي لاعبين محليين لمواجهة السعودية

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السعودية أستراليا
لقاء سابق بين السعودية وأستراليا

أستراليا تستدعي لاعبين محليين لمواجهة السعودية

ملبورن - رويترز

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استدعى غراهام أرنولد مدرب أستراليا الجناح المخضرم ماثيو ليكي ضمن أربعة لاعبين محليين لمواجهة السعودية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في أول مباراة يخوضها المنتخب في بلاده في أكثر من عامين.

وجاء انضمام ليكي والمهاجمين جيمي مكلارين وأندرو نبوت إلى جانب رايان غرانت مدافع سيدني إف.سي في تشكيلة مكونة من 24 لاعبا لخوض المباراة يوم 11 نوفمبر الحالي.

وقال أرنولد في تصريح صحافي يوم الجمعة إن توم روغيتش وآرون موي وآدم تاغرت لن ينضموا إلى التشكيلة بسبب الإصابة أو الحجر الصحي.

وكان جياني ستنسنس المحترف في صفوف فايكينغ النرويجي هو الوجه الجديد الوحيد في التشكيلة.

ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ انتصارها 5-صفر على نيبال في أكتوبر 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورغم خوض 11 من 12 مباراة في التصفيات خارج أستراليا يعد المنتخب في موقف قوي للظهور في النهائيات للمرة الخامسة على التوالي.

وكانت اليابان أوقفت انتصارات أستراليا عند 11 مباراة متتالية عندما تغلبت عليها 2-1 الشهر الماضي ورغم ذلك تحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات في قطر مباشرة.

وتلعب أستراليا ضد الصين في الشارقة بالإمارات في 16 نوفمبر.

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