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أليغري يحذر لاعبي يوفنتوس

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أليغري
أليغري مدرب يوفنتوس

أليغري يحذر لاعبي يوفنتوس

تورينو - رويترز

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كشف ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس، يوم الجمعة، أن الفوز على زينيت سان بطرسبرغ في دوري أبطال أوروبا أعاد الثقة للفريق عقب هزيمتين متتاليتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لكن الفريق لا يجب أن يتراخى أمام فيورنتينا بالدوري.

ومنحت ثنائية من باولو ديبالا فوزا مريحا ليوفنتوس ضمنت مقعده في الأدوار الإقصائية وراحة ضرورية لأليجري الذي فاز فريقه مرتين في آخر خمس مباريات بالدوري ليتأخر بفارق 16 نقطة عن نابولي المتصدر.

وأبلغ أليغري الصحافيين: يجب الحفاظ على تركيزنا. بعد الفوز على زينيت يجب أن ندافع جيدا حتى لا نتلقى أهدافا وأيضا نسيان آخر هزيمتين. يجب التحلي بالهدوء ومواصلة العمل.

وأضاف أن جميع مباريات يوفنتوس في الدوري كانت مهمة للغاية لوصول اللاعبين إلى مواصلة عقلية الانتصار.

وقال المدرب الإيطالي: استقبلنا 11 هدفا من أندية تحتل الجزء الأدنى من ترتيب الدوري ويجب أن نتحسن في ذلك. مبارياتنا في الدوري دائما مفتوحة ويجب أن نعمل على ذلك.

وسيغيب المهاجم مويزي كين والظهير ماتيا دي شيليو عن المباراة للإصابة.

ويحتل يوفنتوس المركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، ويتأخر بفارق ثلاث نقاط عن فيورنتينا صاحب المركز السابع.

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