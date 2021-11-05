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أنشيلوتي: هازارد سيشارك في بعض الدقائق

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هازارد
البلجيكي هازارد

أنشيلوتي: هازارد سيشارك في بعض الدقائق

مدريد - رويترز

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أوضح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، يوم الجمعة، أن إيدن هازارد غير سعيد ببقائه على مقاعد البدلاء ويستحق اللعب، لكن الدولي البلجيكي لا يمكن أن يضمن مكانا في التشكيلة الأساسية.

وشارك هازارد (30 عاما) كبديل في آخر ثماني مباريات وهو ما تسبب في إحباط مهاجم تشيلسي السابق الذي انضم إلى ريال مدريد مقابل 120 مليون يورو (138 مليون دولار) في يونيو 2019.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي قبل مواجهة رايو فايكانو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت: هازارد غير سعيد. إنه يملك الموهبة ويتدرب جيدا وملتزم تماما ويستحق اللعب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسييداد، لكنه خاض مباراة أقل، بينما يحتل رايو المركز السادس برصيد 20 نقطة.

وأضاف المدرب الإيطالي: هازارد سيشارك في بعض الدقائق لكن من البداية سأفكر في ذلك. إذا حافظ على ثقته بنفسه سيكون لديه فرصة. يمكن أن يكون ذلك السبت أو لا يمكن. المهم أنه نشط وملتزم. أشعر بمعاناته لأنه من السهل ترك لاعب غير محترف على مقاعد البدلاء، لكن هذا ليست هذه حالته.

ولن ينضم المهاجم جاريث بيل، الذي عاد للتدريبات بعد غيابه لمدة شهرين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، للتشكيلة أمام رايو لكن اللاعب البالغ عمره "32 عاما" تم استدعاؤه للمشاركة مع منتخب ويلز.

وقال أنشيلوتي: بيل تدرب يوم الجمعة لكنه لن يلعب أمام رايو. سينضم لمنتخب بلاده وسيقيمون حالته وقدرته على اللعب وهذا يعتمد على مدى شعور اللاعب بجاهزيته.

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