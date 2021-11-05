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الإصابة تبعد ميسي عن مواجهة بوردو

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ميسي في مباراة سابقة

الإصابة تبعد ميسي عن مواجهة بوردو

باريس - رويترز

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قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان يوم الجمعة إن المهاجم ليونيل ميسي سيغيب عن رحلة الفريق لمواجهة بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت بسبب الإصابة، لكنه قد يشارك مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم الشهر الحالي.

وقال النادي إن ميسي البالغ عمره 34 عاما، الذي انضم من برشلونة في فترة الانتقالات الأخيرة، لا يزال يتعافى من ألم في "ركبته وعضلات الفخذ الخلفية" وقد غاب أيضا عن التعادل 2-2 مع رازن بال شبورت لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وأبلغ بوكيتينو الصحافيين "غدا لن يكون متاحا للعب مع الفريق. سنرى ما إذا كان بإمكانه السفر للعب مع منتخب بلاده. نتمنى مشاركته مع الأرجنتين ثم يعودة لنا في جاهزية تامة".

وستنتقل الأرجنتين لمواجهة أوروغواي في 12 نوفمبر الحالي قبل استضافة البرازيل بعدها بأربعة أيام. وتتأخر الأرجنتين صاحبة المركز الثاني بفارق ست نقاط عن البرازيل المتصدرة.

وخاض ميسي بداية محبطة لمسيرته مع باريس سان جيرمان، حيث شارك في ثماني مباريات فقط في كافة المسابقات.

ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة من 12 مباراة، متقدما بفارق ثماني نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني.

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