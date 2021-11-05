إنريكي يضم لاعباً من ريال مدريد إلى قائمة إسبانيا

قرر لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضم المدافع داني كارفاخال إلى تشكيلة الفريق استعدادا لآخر مباراتين للمنتخب في تصفيات كأس العالم 2022 أمام اليونان والسويد في وقت لاحق من الشهر الجاري ليصبح بذلك أول لاعب من ريال مدريد ينضم للمنتخب الأول للبلاد منذ مارس الماضي.



وغاب كارفاخال وهو مدافع أيمن عن الملاعب معظم الموسم الماضي، بسبب سلسلة من الإصابات واقتصرت مشاركاته على 15 مباراة فقط في جميع المنافسات كما غاب عن بطولة أوربا 2020 في قت سابق من العام الحالي.



وفي آخر ثلاث مرات لم يضم إنريكي أي لاعبين لتشكيلة المنتخب من ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا 13 مرة وهو رقم قياسي بما في ذلك بطولة أوروبا 2020 حيث وصل الفريق لقبل النهائي.



ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس العالم متخلفا بنقطتين عن السويد صاحبة الصدارة وسيحتاج للفوز في آخر جولتين لضمان صدارة المجموعة والحصول على مكان في النهائيات التي ستقام في قطر.



وستلعب إسبانيا خارج أرضها في مواجهة اليونان في 11 نوفمبر الجاري ثم تستضيف السويد بعدها بثلاثة أيام.

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