برشلونة يستبعد ديمبيلي ويعلن عن إصابة جديدة

كشف برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني كرة القدم أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي استبعد من التشكيلة بعد تعرضه لإصابة في العضلات الخلفية للفخذ الأيسر بعد يومين فقط من ظهوره الأول خلال الموسم الحالي.



وشارك ديمبيلي الذي خضع لجراحة في الركبة في يونيو الماضي بديلا في فوز فريقه 1-صفر على دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.



ولم يحدد برشلونة موعدا لعودة ديمبيلي (24 عاما) الذي تعرض غير مرة للإصابة منذ انضمامه للنادي الكتالوني مقابل 105 ملايين يورو (121.26 مليون دولار) في 2017.



وقال برشلونة الذي يحتل المركز التاسع بين فرق الدوري الإسباني إن مدافعه الأميركي سيرجينو ديست (21 عاما) خارج التشكيلة أيضا بسبب معاناته من مشكلة في أسفل الظهر.



ولم ينضم ديست أيضا لتشكيلة المنتخب الأميركي، استعدادا لمباراتيه المقبلتين في تصفيات كأس العالم أمام المكسيك وجاميكا في 12 و16 من نوفمبر الجاري.

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