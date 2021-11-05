ساوثغيت: غرينوود طلب عدم الانضمام إلى المنتخب بسبب يونايتد

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب انجلترا الأول لكرة القدم، إن ميسون غرينوود هو من طلب عدم ضمه للمنتخب خلال النصف الأول من الموسم الحالي لأنه يرغب في تثبيت أقدامه في صفوف فريقه مانشستر يونايتد خلال هذه الفترة.

وشارك غرينوود لأول مرة مع منتخب انجلترا في سبتمبر من العام الماضي في مواجهة إيسلندا لكنه استبعد من المنتخب مع فيل فودن لاعب مانشستر سيتي بسبب مخالفتهما لوائح الوقاية من فيروس كورونا.

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ولم يشارك المهاجم غرينوود (20 عاما) مع المنتخب بعد ذلك.

وغاب غرينوود أيضا عن بطولة أوروبا 2020 بسبب الإصابة وأحرز أربعة أهداف ليونايتد في الموسم الحالي وطرحت بعض الأسئلة حول غيابه عن منتخب انجلترا في مباراتيه المقبلتين في تصفيات كأس العالم أمام ألبانيا وسان مارينو في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأوضح ساوثغيت إنه وبعد مشاورات مع جرينوود وأسرته تم الاتفاق على تأجيل الأمر حتى العام المقبل حتى يتسنى للاعب تثبت أقدامه في صفوف ناديه حسبما طلب.

وأكد ساوثغيت أن إدارة المنتخب تتفهم طلب غرينوود تماما.

وتتصدر إنجلترا مجموعتها في تصفيات كأس العالم متفوقة بفارق ثلاث نقاط عن بولندا قبل أخر جولتين من التصفيات.