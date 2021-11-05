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فليك يستدعي لاعباً جديداً إلى ألمانيا

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فليك مدرب المنتخب الألماني

فليك يستدعي لاعباً جديداً إلى ألمانيا

برلين - د ب أ

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استدعى هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني، مهاجم فولفسبورغ لوكاس، نميتشا، للمرة الأولى كما أعاد استدعاء جوليات براندت وجوليان دراكسلر وكريستيان جوينتر للقائمة الأخيرة للعام الحالي في ختام مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

واختار فليك قائمة مكونة من 27 لاعبا، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة منتخب ليختنشتاين في فولفسبورغ يوم 11 وفمبر ومواجهة مضيفه منتخب أرمينيا بعدها بثلاثة أيام. ونجح المنتخب الألماني بالفعل في احتلال صدارة المجموعة العاشرة، وضمن التأهل لنهائيات كأس العالم.

وقال فليك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): كانت فكرتنا هي أن نضم لاعبا أو آخر مرة أخرى هذا العالم لرؤيتهم مرة أخرى، كيف سيندمجون مع الفريق، ومع المجموعة. ولكن أيضا في ملعب التدريب.

وأضاف: بعد ذلك لن يكون لدينا مباريات لمدة أربعة أشهر.

وقال فليك إنه يريد أن يودع هذا العام بتحقيق انتصارين.

وسيكون مانويل نوير متواجدا، بالإضافة لثلاثة حراس مرمى، بينما تم إعادة استدعاء براندت (25 عاما) لاعب دورتموند ودراكسلر (28 عاما) لاعب باريس سان جيرمان بعد أن غابا عن المنتخب لمدة عام.

وحصل غوينتر، لاعب فرايبورغ، على أول استدعاء له تحت قيادة فليك، علما أن يواخيم لوف، المدير الفني السابق، استدعاه لبطولة أمم أوروبا يورو 2020 ولكنه لم يعتمد عليه.

ويظل ماتس هوميلز، مدافع دورتموند، خارج المنتخب بعدما توقف موسمه بسبب الإصابةـ ولكن إلكاي غاندوغان لاعب مانشستر سيتي انضم للقائمة.

وأصبح بايرن ميونخ الفريق الذي يقدم أكبر عدد من لاعبيه للمنتخب الألماني، حيث يتواجد ثمانية لاعبين منه، من بينهم جوشوا كيميتش الذي أشعل الجدال بعدما كشف أنه لم يحصل على لقاح فيروس كورونا.

ويمكن أن يصبح مهاجم فولفسبورغ نيمتشا "22 عاما" رابع لاعب يخوض أول مبارياته الدولية تحت قيادة فليك، حيث تم استدعاؤه في ظل إصابة تيمو فيرنر.

وبالفعل شارك لاعبون للمرة الأولى مع المنتخب الألماني منهم كريم أديمي لاعب سالزبورغ وفلوريان فريتز لاعب باير ليفركوزن كلاهما 19 عاما وديفيد راوم "23 عاما" لاعب هوفنهايم.

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