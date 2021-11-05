كلوب: فيرمينو تعرض لإصابة خطيرة

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو تعرض لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 2-صفر على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي، وإنه لا يوجد إطار زمني لعودته للملاعب.



وقد تؤدي الإصابة لغياب فيرمينو (30 عاما) عن عدد من المباريات بداية من الرحلة إلى وست هام يونايتد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى ليفربول صاحب المركز الثاني إلى تقليص فارق الثلاث نقاط مع تشيلسي المتصدر.



وخاض فيرمينو ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم وسجل أربعة أهداف، فضلا عن هدفين في دوري أبطال أوروبا في ثلاث مباريات.



وقال كلوب لموقع النادي على الإنترنت: بوبي فيرمينو تعرض لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية وهو نبأ غير سار ومؤسف حقا. لا نتوقع بالتحديد مدة غيابه عن الفريق.



وقال كلوب إن المدافع جو غوميز (يعاني من إصابة في ربلة الساق) ولاعب الوسط كورتيس جونز (مصاب في عينه)، سيغيبان عن مباراة الأحد.



وأضاف: كورتيس قصته مختلفة تماما عن فيرمينو، من غير المرحج مشاركته في التدريبات لقد دخل أصبع في عينه. شاهدت الكثير من إصابات اللاعبين في مسيرتي لكن هذه لم تحدث من قبل. إنه في طريقه للعودة لكن يجب معرفة مدة غيابه تحديدا. سيعود بعد فترة التوقف الدولية بالتأكيد لكن خلال فترة التوقف يجب أن نرى متى يمكنه البدء في التدريب مع الفريق مرة أخرى. ونأمل عودة جو بعد فترة التوقف أيضا.



وأشاد كلوب بنظيره ديفيد مويز مدرب وست هام الذي أكمل ألف مباراة كمدرب في التعادل 2-2 على ملعب جنك في الدوري الأوروبي الخميس.



ويحتل وست هام المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز حاليا ويمكنه الارتقاء للمركز الثاني في حال فوزه على ليفربول.



وقال المدرب الألماني عن مويز: إنه يتحسن بشكل أفضل. لا أعرف ما إذا أعاد اكتشاف قدراته لكنه بالتأكيد أمر لا يصدق. كل من يشاهد وست هام يدرك أنه يملك مجموعة متكاملة من اللاعبين.

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