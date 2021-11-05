كونتي يبدأ مسيرته مع توتنهام بفوز صعب

نجح توتنهام الإنجليزي في الفوز على ضيفه فيتيس أرنهيم الهولندي 3 - 2، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة من دوري المؤتمر الأوروبي.

وحقق توتنهام فوزه في أول مباراة له تحت قيادة مديره الفني الجديد الإيطالي أنطونيو كونتي، والذي تولى المهمة خلفا للبرتغالي نونو سبيرتو سانتو الذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد صفر - 3 في المرحلة الماضية من الدوري الإنجليزي.

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وتقدم توتنهام عن طريق نجمه الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة 14، قبل أن يضيف لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 31 سجل جاكوب راسموسن لاعب فيتيس هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لصالح توتنهام.

وفي الدقيقة 32 نجح اللاعب ذاته في تسجيل هدف لصالح فريقه، قبل أن يسجل ماتوش بيرو هدفا أخر للفريق الهولندي في الدقيقة 42.

وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين، واحد من توتنهام وهو الأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة 59 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، واثنين من فيتيس وهما دانيلو دوخي في الدقيقة 81 بعد تعرضه للإنذار الثاني، فيما جاءت البطاقة الحمراء المباشرة لماركوس شوبيرت في الدقيقة 84.

ورفع توتنهام رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة عن فيتيس صاحب المركز الثالث.