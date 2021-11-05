كين: التعاقد مع كونتي يظهر "طموحاً كبيراً"

قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير يوم الجمعة إن تعاقد النادي مع المدرب أنطونيو كونتي يظهر طموحا كبيرا، ويترك اللاعبين بدون أعذار في محاولة تغيير البداية المتواضعة للموسم.

وكان تراجع أداء كين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أحد عوامل إقالة المدرب السابق نونو إسبيريتو سانتو هذا الأسبوع، بعد أربعة شهور فقط من توليه المسؤولية، حيث سجل المهاجم الدولي الإنجليزي هدفا واحدا في عشر مباريات.

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ويبدو أن خيبة أمل قائد المنتخب الإنجليزي في الانتقال إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الماضية ألقت بظلالها على أداء كين الذي بدا محبطا في بعض الأحيان هذا الموسم.

لكن المهاجم البالغ عمره 28 عاما كان منفتحا في مدحه لكونتي بعد فوز توتنهام الصعب 3-2 على فيتيس أرنهيم في دوري المؤتمر الأوروبي أمس الخميس في أول مباراة يقودها المدرب الإيطالي.

وقال كين عن المدرب الإيطالي الذي فاز بلقب الدوري مع إنتر ميلان وتشيلسي ويوفنتوس "إنه يظهر طموحا كبيرا حتى نكون صادقين. سيرته الذتية تتحدث عن نفسها والجميع يعرف ما فعله كمدرب. يجب احترام ذلك. سيعمل بجدية قدر المستطاع لتطويرنا كلاعبين لكن الأمر يتعلق بنا كلاعبين والاستفادة والتعلم منه والقيام بالمزيد في الملعب والتدريبات، وكذلك بعيدا عن التدريبات سواء في التعافي أو أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف كين "مر ثلاثة أيام فقط على تعينه لكنه مدرب رائع. لم نصل بعد للمعايير التي أردناها على مدار العاميين الماضيين، لكننا نأمل أن يساعدنا هذا المدرب في تغيير الأمور لصالحنا".

ولم يحظ البرتغالي إسبيريتو سانتو بأي بريق خارج الملعب خلال فترته القصيرة في النادي اللندني، لكن كونتي البالغ عمره 52 عاما أحدث تأثيرا فوريا على الجماهير أمس الخميس بحضوره النشط والمكثف على خط التماس.

وأضاف كين "أنه بالتأكيد سيجلب الكثير من الشغف والعزم والتصميم للفريق، سواء في التدريبات أو المباريات أو غرفة الملابس".

وسيستأنف كونتي مسيرته التدريبية في الدوري الممتاز بعد غد الأحد عندما يلتقي توتنهام صاحب المركز التاسع مع إيفرتون، الذي يتأخر بمركز واحد ونقطة واحدة عن النادي اللندني، خارج أرضه.