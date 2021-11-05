هتان يزيد أوجاع النصر

واصل الشباب مسلسل انتصاراته بعدما عمّق جراح جاره النصر بفوزه 1-صفر، ليحقق انتصاره الخامس تواليا، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين حقق الفيحاء فوزاً صعباً أمام ضيفه الحزم 1-صفر، في ختام المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وبدأت المباراة بهجومٍ شبابي كاد أن يثمر عن هدفٍ مبكر حينما ارتقى لاعبه البرازيلي كارلوس جونيور لعرضية زميله متعب الحربي وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

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وعند الدقيقة 23 تمكن لاعب الشباب هتّان باهبري من تسجيل هدف السبق بعدما تمريرة زميله فواز الصقور بقدمه في شباك النصر.

وحاول النصر العودة للمباراة وكان قريباً من ذلك حينما ارتقى مهاجمه الكاميروني فينست أبوبكر وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس فواز القرني.

وواصل النصر هجومه وأهدر مدافعه سلطان الغنّام هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله فينست أبوبكر ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر النيجيري ايغالو مهاجم الشباب هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من مدافع النصر سلطان الغنّام ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت الشباك الجانبية.

وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته وسنحت فرصة محققة للاعبه البرازيلي تاليسكا الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله سامي النجعي ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثّف النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه فنست أبوبكر الذي ارتقى لعرضية زميله سلطان الغنّام وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها.

وفي الدقائق الأخيرة كثّف النصر محاولاته بحثاً عن هدف التعادل إلا أنه فشل في الوصول لمرمى الحارس فواز القرني لتنتهي المباراة بفوز الشباب بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 21 نقطة ليتقدم للمركز الثاني وبفارق نقطتين عن اتحاد جدة المتصدر، وبقي النصر على رصيده السابق 13 نقطة ليتراجع للمركز التاسع.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة حقق الفيحاء فوزاً صعباً أمام ضيفه الحزم بهدف نظيف.

ويدين الفيحاء بهذا الفوز للاعبه النيجري أمادو موتاري الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 17 نقطة ليتقدم للمركز السادس، وبقي الحزم على رصيده السابق 10 نقاط ليتراجع للمركز 11.