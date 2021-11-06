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أسباس يواصل هوايته ويحرم برشلونة من الفوز

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أسباس
إياغو أحرز هدفين في المباراة

أسباس يواصل هوايته ويحرم برشلونة من الفوز

فيغو - د ب أ

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فرط برشلونة في فوز كان في متناوله وتعادل مع مضيفه سلتا فيغو 3 -3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أنسو فاتي وسيرجيو بوسيكتس وممفيس ديباي في الدقائق الخامسة و18 و34.

وفي الشوط الثاني تمكن سلتا فيغو من قلب النتيجة وسجل ثلاثة أهداف عن طريق إياغو أسباس (هدفين) في الدقيقتين 52 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ونوليتو في الدقيقة 74.

ورفع برشلونة رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، كما رفع سلتا فيغو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

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