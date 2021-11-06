بايرن ميونخ يعرض فرايبورغ لخسارته الأولى

أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه الـ 60 في عام 2021 ليقود بايرن ميونخ حامل اللقب للفوز 2-1 على ضيفه فرايبورغ يوم السبت وإنهاء سجل منافسه الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم.

وأهدر ليروي ساني ونيكلاس زوله فرصتين مبكرتين لبايرن الذي تقدم في الدقيقة 30 عبر ليون غوريتسكا بعد تمريرة من توماس مولر عندما فقدان فرايبورغ الكرة عند حدود منطقة الجزاء.

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وتراجع الفريق الضيف للدفاع في الشوط الثاني وامتص ضغط بايرن ورغم ذلك كادت شباكه أن تهتز للمرة الثانية لكن تسديدة غوريتسكا المنخفضة ارتدت من القائم بعد تمريرة من ساني.

وحرم فرايبورغ غوريتسكا من فرصة أخرى لكن ليفاندوفسكي أضاف الهدف الثاني قبل ربع ساعة من النهاية من مدى قريب بعد مجهود فردي من ألفونسو ديفيز في الناحية اليسرى. وقلص يانيك هابرر الفارق لفرايبورغ في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن بايرن صمد ليحقق الفوز.

ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 28 نقطة من 11 مباراة متقدما بأربع نقاط على بوروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على رازن بال شبورت لايبزيغ في وقت لاحق من اليوم، ويأتي فرايبورغ في المركز الثالث وله 22 نقطة.