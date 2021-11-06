بينيتيز: إيفرتون لا يملك المال في الشتاء

كشف رافائيل بينيتيز مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن فريقه لا يملك الكثير من المال للتعاقد مع لاعبين بارزين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم لكنه سيعتمد على بعض الصفقات المناسبة لميزانيته وتوجهاته.

ويحتل إيفرتون المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية ولم ينفق مبالغ كبيرة على التعاقدات قبل بداية الموسم الحالي بعد التعاقد مقابل 1.7 مليون جنيه إسترليني مع المهاجم ديميراي غراي بينما تعاقد مع المهاجم أندروس تاونسند دون مقابل.

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ونجح الفريق أيضا في التخلي عن لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز صاحب الأجر العالي وفي ظل تراجع القدرات المالية قال المدرب بينيتيز بعد التشاور مع مدير الكرة مارسيل براندز إن النادي ربما يلجأ لصفقات إعارة لتعزيز تشكيلته.

وقال بينيتيز للصحفيين قبل لقاء فريقه مع ضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري يوم الأحد: أعتقد أنه سيكون لدينا بعض المال لإنفاقه في تعاقدات جديدة لكني لا أعتقد أنه سيكون كثيرا.

وأضاف المدرب الإسباني: ربما يتسنى لنا العثور على اللاعبين المناسبين لفريقنا. لا يهم الثمن لكن العقلية وطريقة التفكير هي الأهم. المشجعون يعرفون نوعية اللاعبين المطلوبين هنا من حيث الشخصية والنوعية.

وختم: وإذا نجحنا في التعاقد مع هؤلاء اللاعبين فهذا جيد وإن لم ننجح فإننا نستطيع ضمهم على سبيل الإعارة والعمل على استمرارهم معنا مستقبلا.

وفي السنوات الأخيرة سمح فرهاد مشيري مالك أكبر حصة أسهم في إيفرتون بإنفاق مبالغ كبيرة على صفقات التعاقدات حيث أنفق النادي أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات الجديدة لتعزيز فرصته في المنافسة تحت قيادة مدربين مختلفين.