بيولي: لا "مرشح للفوز" في الديربي أمام إنتر

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان يوم السبت إنه لا يوجد فريق مرشح للفوز في قمة مدينة ميلانو ضد إنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد، مضيفاً أن الموسم طويل وأن المباراة لن تكون حاسمة في سباق اللقب.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الترتيب بعد أن حصد 31 نقطة من أصل 33، ويتأخر فقط بفارق الأهداف وراء نابولي، بينما يبتعد إنتر بسبع نقاط في المركز الثالث.

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وقال بيولي "لا يوجد فريق مرشح للفوز في هذه المباريات، الجدول ليس مهما. إنها مباراة مهمة للغاية وهذا أمر نشعر به ونريد أن نقدم أداء جيدا. أنت تستعد لمباراة القمة من الناحية الخططية بقدر ما تفعله عاطفيا. ستكون لدينا خطة لشوطي المباراة، لكن شخصيتنا يمكن أن تحدث فرقا أكثر مما نفعله من الناحية الخططية".

وأضاف "إنتر فاز بالدوري الموسم الماضي بفارق ما، ومن المحتمل أن يصلوا إلى مراحل خروج المهزوم في دوري الأبطال، وهم يعرفون كيف يستمرون في الفوز. إنه فريق صلب ومتماسك مع مزيج من القوة الفنية والبدنية".

وتعرض ميلان إلى خسارة ثقيلة 3-صفر في آخر مواجهة ضد إنتر، لكن بيولي أكد أن شكل الفريقين مختلف هذه المرة.

وقال المدرب البالغ من العمر 56 عاما "لقد تغيرنا منذ آخر قمة، وقد تغيروا أيضا. لديهم مدرب مختلف ولاعبون مختلفون. لدينا خطتنا وسنحاول تنفيذها".

ويعود أمام إنتر الجناح أنتي ريبيتش والظهير أليساندرو فلورنزي بعد تعافيهما من الإصابة لكن لاعب الوسط جونيور ميسياس، الغائب بسبب إصابة عضلية، سيعود على الأرجح بعد التوقف الدولي.

ومن المتوقع أن يشرك بيولي المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في التشكيلة الأساسية، والإبقاء على الفرنسي أوليفييه جيرو بين البدلاء.

وقال المدرب إن المهاجم السويدي، الذي سجل ثلاثة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، يبدو في حالة جيدة بعد عودته من الإصابة في الآونة الأخيرة.

وأضاف بيولي "زلاتان ظاهرة ويواصل إظهار ذلك في كل شيء يفعله. إنه بخير... قدم عرضا ممتازا أمام روما وهو متحمس مثل كل زملائه".