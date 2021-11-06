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زاها يتمسك باللعب مع منتخب ساحل العاج

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زاها اختار اللعب لمنتخب ساحل العاج

زاها يتمسك باللعب مع منتخب ساحل العاج

لندن - رويترز

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نفى ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس الانجليزي أنه يعيد النظر في مستقبله الدولي، مؤكدا أنه حريص تماما على تمثيل منتخب بلاده ساحل العاج، وأن غيابه الحالي عن التشكيلة يرجع إلى معاناته من عدوى فيروسية.

ولم يضم باتريس بوميل مدرب ساحل العاج زاها (28 عاما) إلي التشكيلة الجديدة لفريقه استعدادا لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم في وقت لاحق من الشهر الجاري وقال إن اللاعب طلب عدم ضمه للتشكيلة من أجل التفكير في مستقبله فيما يتعلق باللعب على المستوى الدولي.

لكن زاها نفى ذلك قائلا إنه لا يفكر مطلقا في التخلي عن تمثيل بلاده.

وقال زاها: خلال العطلة الدولية السابقة تعرضت لعدوى فيروسية خلال السفر ومرضت. وعندما عدت لم يكن بوسعي التدرب واضطررت للغياب عن مباراة كريستال بالاس وأرسنال.

وواصل: لا أشعر أنني تعافيت تماما وتحدثت إلى مدرب المنتخب وطلبت منه السماح لي بالغياب عن المباراتين المقبلتين.

وأضاف زاها: بالطبع سأكون حاضرا وجاهزا للمشاركة إذا تم اختياري في التشكيلة قبل أي مباريات مستقبلا وأتمنى للفريق كل النجاح والتوفيق في المباراتين المقبلتين والتأهل لنهائيات كأس العالم.

وأيضا أكد باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس أنه شعر بالدهشة بسبب هذه التصريحات قائلا: أنا أعرف أنه لا يزال يريد اللعب على المستوى الدولي، وسأدعمه.

وستشارك ساحل العاج أيضا في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق مطلع العام المقبل.

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