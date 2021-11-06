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سيتي يهزم يونايتد ويزيد الضغط على سولشاير

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مانشستر يونايتد سيتي
سيتي أنهى الديربي في الشوط الأول

سيتي يهزم يونايتد ويزيد الضغط على سولشاير

مانشستر - د ب أ

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وجه مانشستر سيتي صفعة جديدة لجاره مانشستر يونايتد في الموسم الحالي وتغلب عليه 2 - صفر في عقر داره باستاد "أولد ترافورد" يوم السبت في ديربي مدينة مانشستر ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وترجم مانشستر سيتي تفوقه التام ونسبة استحواذه على الكرة في الشوط الأول، والتي بلغت أكثر من 68% ، إلى هدفين نظيفين جاء الأول عبر النيران الصديقة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله الإيفواري إيريك بايلي لاعب مانشستر يونايتد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة ثم سجل برناردو سيلفا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي تفوقه وباءت محاولات يونايتد لتعديل النتيجة بالفشل لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لمانشستر سيتي.

وضاعفت الهزيمة من الضغوط الواقعة على أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد حيث مني الفريق بالهزيمة الرابعة له مقابل تعادل واحد وفوز وحيد في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة في المركز الخامس ليبتعد عن صراع مراكز المقدمة.

واستعاد مانشستر سيتي اتزانه سريعا في المسابقة بعد الهزيمة المفاجئة أمام كريستال بالاس في المرحلة السابقة، وعاد الفريق لمزاحمة تشيلسي وليفربول حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة وتقدم للمركز الثاني بجدول المسابقة بفارق نقطتين خلف تشيلسي ونقطة واحدة أمام ليفربول انتظارا لما ستسفر عنه باقي مباريات المرحلة.

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