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صورة مارادونا تزين قميص نابولي في 3 مباريات

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نابولي مارادونا
مارادونا لعب في نابولي بين عامي 1987 و1990

صورة مارادونا تزين قميص نابولي في 3 مباريات

نابولي - فرانس برس

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ستكون صورة أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا على قمصان لاعبي نابولي في مبارياته الثلاث المقبلة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك إحياء للذكرى السنوية الأولى لرحيل بطل مونديال 1986 في 25 نوفمبر 2020، بحسب ما أعلن النادي الجنوبي السبت.

ونشر متصدر الدوري في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي نسخة عن القميص الذي سيرتديه لاعبوه في مبارياته الثلاث المقبلة ضد فيرونا الأحد وإنتر ميلان حامل اللقب في 21 الحالي ولاتسيو في 28 منه، وعليها صورة كبيرة للأسطورة في النصف السفلي الأمامي للقميص.

وكتب النادي على موقعه الرسمي: بعد عام من وفاته، يكرم نابولي بذلك بطلاً عظيماً، ورمزاً لحقبة وأيقونة لكرة قدم العالمية.

ويدين نابولي لمارادونا بلقبيه الوحيدين اللذين أحرزهما في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990، وقد أطلق اسم الأرجنتيني على ملعبه بعد وفاته.

وتوفي مارادونا الذي كان يعاني من مشاكل في الكلى والكبد وقصور في القلب وتدهور عصبي وإدمان على الكحول والمخدرات، بنوبة قلبية في 25 نوفمبر 2020 عن ستين عاماً، وذلك بعد أسبوعين من إجراء عملية جراحية لورم دموي في الرأس.

وارتدى مارادونا ألوان نابولي بين عامي 1984 و1991، وأصبح معبوداً لدى سكان المدينة الجنوبية لدرجة أن أياً من اللاعبين الذين جاءوا إلى الفريق بعد رحيله عنه، لم يرتدِ القميص رقم 10 الذي سحبه نابولي نهائياً في 2000 تكريماً للأسطورة.

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