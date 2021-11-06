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كوتينيو يثير الجدل في برشلونة.. رفض النزول إلى الملعب

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كوتينيو
كوتينيو خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة

كوتينيو يثير الجدل في برشلونة.. رفض النزول إلى الملعب

العربية.نت

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أثار البرازيلي فيليب كوتينيو الجدل في برشلونة يوم السبت، عقب رفضه الدخول بديلاً بين شوطي المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه سلتا فيغو 3-3 يوم السبت.

وطلب سيرجي باراخوان من كوتينيو الدخول بديلاً عن أنسو فاتي الذي تعرض إلى إصابة خلال المواجهة، إلا أن مصادر قناة "تي في 3" أشارت إلى أن اللاعب البرازيلي رفض الدخول إلى ملعب المباراة.

وبحسب القناة فإن باراخوان لم يعجبه ما قام به كوتينيو، ليعدل عن رأيه ويقرر إدخال أليخاندرو بالدي بدلاً عن فاتي، ولم يستعن المدرب المؤقت بلاعب الوسط البرازيلي خلال المباراة التي فرط فيها برشلونة بتقدمه 3-0 إلى تعادل.

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