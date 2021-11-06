كونتي: توتنهام بحاجة إلى تغييرات جذرية

أقر أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير الجديد بحاجة النادي لتغييرات جذرية لينبه لاعبيه لحجم المهمة التي تنتظرهم.

وخاض المدرب الإيطالي (52 عاما) مباراته الأولى يوم الخميس ورغم ظهور نقاط إيجابية في الفوز 3-2 على فيتيس أرنهيم بدوري المؤتمر الأوروبي كشف اللقاء عن العديد من العيوب.

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وبدا الدفاع فوضويا كما فقد الفريق الإنجليزي حماسه وهدد فيتيس بتعويض تأخره 3-صفر.

ولم يتعجب مدرب يوفنتوس وتشيلسي وإنتر ميلان السابق من طريقة فقدان فريقه السيطرة بعد فرض قوته في البداية.

وأبلغ كونتي الصحفيين أن تحويل توتنهام إلى منافس على القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز يمثل تحديا كبيرا ويتطلب الصبر.

وقال: نحتاج لكثير من العمل للتحسن في جوانب عديدة، ليس فقط في النواحي الخططية بل البدنية ونحتاج لبعض الوقت من أجل هذا.

وأضاف: في الأيام الماضية وجدت أننا بحاجة لتحسين كل لاعب وليس واحدا أو اثنين أو ثلاثة.

واشتهر كونتي بطريقته الحادة في العمل وتأجل مؤتمره الصحفي لأكثر من نصف ساعة بسبب تمديد وقت التدريبات.

وتابع: هذا النادي لم يتوج بلقب منذ كثير من السنوات وليصبح فريقا فائزا فهذا لا يحدث في يوم أو يومين أو شهرين ويجب أن يتمتع برؤية.

وأتبع: يحظى النادي برؤية رائعة خارج الملعب لكن يجب أن تكون هذه الرؤية داخل الملعب أيضا وهذا مهم اذا أردت الفوز وبهذه الرؤية يمكن البدء في بناء قواعد للحاضر والمستقبل.

وقبل زيارة إيفرتون يوم الأحد يحتل توتنهام المركز التاسع في الدوري بعد الخسارة خمس مرات في أول عشر مباريات بالمسابقة.

ورغم الابتعاد بخمس نقاط فقط عن المربع الذهبي رفض كونتي تحديد أهداف للموسم الحالي وأقر بأنه لم يكن من السهل تولي القيادة وسط الموسم.

وأوضح كونتي الذي خلف نونو إسبريتو سانتو هذا الأسبوع: يجب أن نتحلى بالقوة وأن نعمل بشكل جماعي والتفكير في التطوير ويوجد هامش كبير للتحسن بهذا الفريق.