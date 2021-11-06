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يوفنتوس يقتنص فوزاً مثيراً من ضيفه فيورنتينا

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يوفنتوس دانيلو فيورنتينا
يوفنتوس رفع رصيده إلى 18 نقطة

يوفنتوس يقتنص فوزاً مثيراً من ضيفه فيورنتينا

تورين - د ب أ

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اقتنص يوفنتوس فوزا مثيرا من ضيفه فيورنتينا بهدف دون ريد يوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولعب فيورنتينا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 بعد طرد مدافعه الصربي نيكولا ميلنكوفيتش لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل يوفنتوس النقص العددي في صفوف ضيفه وخطف الكولومبي خوان كوادرادو هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحقق يوفنتوس أول فوز له بعد أن تعثر في أخر ثلاث مباريات والتي شهدت تعادله مع إنتر ميلان 1 -1 وخسارته أمام ضيفه ساسولو 1 -2 وأمام مضيفه فيرونا 1 -2.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف فيورنتينا صاحب المركز السابع.

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