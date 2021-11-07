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إياغو أسباس.. كابوس يطارد تير شتيغن منذ سنوات

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أسباس برشلونة سلتا تير شتيغن
أسباس محتفلاً بهدفه في شباك تير شتيغن بمباراة موسم 2016-2017

إياغو أسباس.. كابوس يطارد تير شتيغن منذ سنوات

العربية.نت

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أصبح المخضرم إياغو أسباس قائد سلتا فيغو كابوساً للألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني بعدما هز شباكه مرتين في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 يوم السبت، ما جعله أكثر مهاجم يزور شباك الحارس منذ انتقاله إلى برشلونة صيف 2014.

وسجل أسباس هدفين، أحدهما كان في آخر لحظات المباراة ليحرم برشلونة من الفوز بالمباراة، ويمنح أصحاب الأرض نقطة ثمينة، ورفع عدد أهدافه في شباك تير شتيغن إلى 8 أهداف، متجاوزاً العملاق أدوريز لاعب أتلتيك بلباو سابقاً.

وخاض أسباس مبارياته بقميص سلتا فيغو أمام برشلونة ابتداءً من موسم 2012-2013 لكنه لم ينجح في هز شباك الحارس فيكتور فالديز، وفي الموسم اللاحق كانت شباك التشيلي كلاوديو برافو عصية عليه، قبل أن يلاقي تير شتيغن في مباراة ذهاب موسم 2015-2016.

وفي ذلك اللقاء سجل أسباس هدفين في مرمى تير شتيغن خلال المباراة التي كسبها سلتا فيغو 4-1 وسط تواجد ثلاثي "إم إس إن" الشهير والمكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار وأندريس إنييستا.

وفي مباراة ذهاب موسم 2016-2017 سجل أسباس هدفه الثالث في مرمى تير شتيغن بالمباراة التي كسبها سلتا فيغو 4-3.

وزار إياغو شباك تير شتيغن مرتين في موسم 2017-2018، في مباراتين انتهتا بالتعادل 2-2 ذهاباً وإيابا.

وغاب أسباس عن شباك الحارس الألماني في مباراة ذهاب موسم 2018-2019، إذ لم يستطع التسجيل في المواجهة الأولى، بينما كانت الثانية في شباك الهولندي ياسبر سيليسين.

وبينما كان برشلونة يستعد للفوز في مباراة إياب موسم 2019-2020 عقب التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، سجل أسباس هدفاً قاتلاً ليحرم برشلونة من نقطتين ثمينتين في سباق الحصول على اللقب.

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