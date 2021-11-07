بوكيتينيو يشيد بنيمار بعد ثنائية بوردو

أثنى ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم على النجم البرازيلي نيمار، الذي سجل ثنائية قاد بها الفريق للفوز على بوردو 3 - 2 مساء يوم السبت ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتألق نيمار في غياب زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان خارج ملعبه ليعزز موقعه في صدارة الدوري.

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وقال بوكيتينيو في تصريحاته للصحافيين: أعتقد أن نيمار قدم مباراة جيدة. أعتقد أن نجاحه في تسجيل ثنائية أيضا هو أمر لافت بشكل عام.

وأنهى نيمار فترة طويلة من الصيام عن التهديف من اللعب المفتوح في الدوري الفرنسي، بدأت منذ مايو الماضي.

وكان هدفا يوم السبت هما الثالث والرابع لنيمار في الدوري الفرنسي من اللعب المفتوح خلال عام 2021، ورفع رصيده بشكل عام إلى ثمانية أهداف، كما رفع رصيد أهدافه في شباك بوردو إلى سبعة أهداف.