.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوكيتينيو يشيد بنيمار بعد ثنائية بوردو

  • الخط
نيمار
نيمار محتفلاً بعدما هز شباك بوردو

بوكيتينيو يشيد بنيمار بعد ثنائية بوردو

بوردو - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أثنى ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم على النجم البرازيلي نيمار، الذي سجل ثنائية قاد بها الفريق للفوز على بوردو 3 - 2 مساء يوم السبت ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتألق نيمار في غياب زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان خارج ملعبه ليعزز موقعه في صدارة الدوري.

وقال بوكيتينيو في تصريحاته للصحافيين: أعتقد أن نيمار قدم مباراة جيدة. أعتقد أن نجاحه في تسجيل ثنائية أيضا هو أمر لافت بشكل عام.

وأنهى نيمار فترة طويلة من الصيام عن التهديف من اللعب المفتوح في الدوري الفرنسي، بدأت منذ مايو الماضي.

وكان هدفا يوم السبت هما الثالث والرابع لنيمار في الدوري الفرنسي من اللعب المفتوح خلال عام 2021، ورفع رصيده بشكل عام إلى ثمانية أهداف، كما رفع رصيد أهدافه في شباك بوردو إلى سبعة أهداف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين! تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين!
سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي! سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي!
الأكثر قراءة
رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر
فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟ فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟
أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره
الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. "هل يوافق"؟
بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما
جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح! جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
قبل أن تذهب
من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي.. صحيفة إسرائيلية تجيب
من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي.. صحيفة إسرائيلية تجيب
اكتشف المزيد