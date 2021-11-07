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توتنهام يتعادل.. وأرسنال يواصل نتائجه الإيجابية بنقاط واتفورد

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فرحة رو بالهدف الوحيد

توتنهام يتعادل.. وأرسنال يواصل نتائجه الإيجابية بنقاط واتفورد

لندن - د ب أ

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واصل إيفرتون وضيفه توتنهام هوتسبير نزيف النقاط ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادلا بدون أهداف يوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أرسنال على ضيفه واتفورد 1 - صفر، وتعادل ليدز يونايتد مع ضيفه ليستر سيتي 1 - 1.

وبقي توتنهام، الذي حقق انتصارين فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة مقابل 5 هزائم وتعادل وحيد، في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام إيفرتون، صاحب المركز الحادي عشر.

وخلال المباراة الأولى للإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام الجديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عجز الفريق اللندني عن هز الشباك مع مضيفه، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل منهما بحصد نقطة وحيدة.

ولعب إيفرتون بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عقب طرد لاعبه ماسون هولجات.

من جانبه، واصل أرسنال صحوته في البطولة، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، عقب تغلبه 1 / صفر على ضيفه واتفورد.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 20 نقطة في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، فيما توقف رصيد واتفورد عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

ويدين أرسنال بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إيميل سميث روي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56، معوضا ركلة الجزاء التي أضاعها زميله بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 36.

وأنهى واتفورد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد يوراي كوتشكا لاعب واتفورد في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني.

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